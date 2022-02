Usciremo dal tunnel ma non tutti insieme (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 8 febbraio all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Prima prova generale: l’Italia si è “smascherata” da metà febbraio, ma la Campania no. Un atto di secessione politico-amministrativa o di ribellismo sanitario? Dato incontestabile è che il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza sono concordi: piena libertà di movimento nei luoghi aperti, funzione respiratoria tornata alla normalità e polmoni che si riacquietano dopo tanto stress. A Napoli, invece, passeggiate sul lungomare dal Molosiglio al largo Sermoneta con le stesse ansie e timori degli inquietanti mesi trascorsi. Ancora mascherine del cui uso fa “obbligo” l’ordinanza monocratica del Presidente della “Regione in bianco” Vincenzo De Luca. SANITA’ MALATA.I dati di Napoli e Campania non rasserenano: i contagi da ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 8 febbraio all’interno della rubrica “Spigolature”. di Ermanno Corsi Prima prova generale: l’Italia si è “smascherata” da metà febbraio, ma la Campania no. Un atto di secessione politico-amministrativa o di ribellismo sanitario? Dato incontestabile è che il Comitato tecnico scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza sono concordi: piena libertà di movimento nei luoghi aperti, funzione respiratoria tornata alla normalità e polmoni che si riacquietano dopo tanto stress. A Napoli, invece, passeggiate sul lungomare dal Molosiglio al largo Sermoneta con le stesse ansie e timori degli inquietanti mesi trascorsi. Ancora mascherine del cui uso fa “obbligo” l’ordinanza monocratica del Presidente della “Regione in bianco” Vincenzo De Luca. SANITA’ MALATA.I dati di Napoli e Campania non rasserenano: i contagi da ...

