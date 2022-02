Uomini e Donne: Maria inchioda la dama e stupisce tutti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Uomini e Donne, Maria inchioda la dama e stupisce tutti: cosa è successo al trono over del dating show di Canale 5. Il trono over di Uomini e Donne continua a far parlare di sé, anche se questa volta al centro della polemica ci finisce la signora Pinuccia, che da tempo ormai ha suscitato le L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 febbraio 2022)la: cosa è successo al trono over del dating show di Canale 5. Il trono over dicontinua a far parlare di sé, anche se questa volta al centro della polemica ci finisce la signora Pinuccia, che da tempo ormai ha suscitato le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - TeresaBellanova : Ho firmato con convinzione il referendum. Il parlamento finora non è stato in grado di esercitare fino in fondo il… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - selinrauhl : RT @machemefregaame: Che la pinuccia si fosse un po’ montata la testa s’era capito già da quando si è lamentata dicendo che “a me non dovev… - JeAVRIL93 : RT @blackrowley: è nel torto lei e siete nel torto voi, perché è NECESSARIO prendersela il genere maschile ma esiste un’intera branca di st… -