Uomini e Donne: l'opinione di Chia sulla puntata del 16/02/22 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E' proprio vero che capisci l'importanza delle persone solo quando le perdi. Io per esempio ho capito l'importanza di Denise Mingiano proprio quando lei ha deciso di non tornare più a Uomini e Donne. Ma che descrizione incredibilmente realistica ha dato di come funzionano le cose in quello studio? Ma in quelle parole (inviate alla sorella di Matteo Ranieri, manco alla redazione visto che ormai li schifa come la peste) c'era ARTE, MAESTRIA, SAPIENZA, SACRIFICIO. E soprattutto VERITA', siore e siori. Che io a Maria De Filippi voglio anche bene, eh. Su quell'abilità di rigirarsi le frittate come nessuno mai ha saputo costruirci un impero, quindi tanto di cappello. Però che non ci venga a raccontare la favoletta del "ti assicuro che se tu scegli Denise o se scegli Giovanna basta che piaccia a te, non ce l'ho con Denise" che ha raccontato al tronista, ...

