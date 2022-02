“Un po’ di Italia nel mio piatto”: a lezione di cucina con Carla Bruni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Forse non tutti sanno che, oltre ad essere una cantautrice, attrice e modella, Carla Bruni è anche un’ottima cuoca e non ha mai nascosto la sua passione per il buon cibo. Vive in Francia da sempre, ma il suo cuore Italiano non l’ha mai abbandonata, soprattutto quando si parla di cucina. E in un video pubblicato su Instagram ci insegna come preparare una perfetta insalata di carciofi dai sapori e dai profumi tipici del Bel Paese. “Un po’ di Italia nel mio piatto” ha scritto infatti a corredo del video in cui, sulle note di Ancora tu di Lucio Battisti, di diletta a creare la sua insalata. “3 carciofi +una cipolla +parmigiano +olio d’oliva+ sale & pepe + qualche goccia di limone“. Ecco il segreto per preparare un’insalata di carciofi degna di uno chef. Nel video la ex première dame ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Forse non tutti sanno che, oltre ad essere una cantautrice, attrice e modella,è anche un’ottima cuoca e non ha mai nascosto la sua passione per il buon cibo. Vive in Francia da sempre, ma il suo cuoreno non l’ha mai abbandonata, soprattutto quando si parla di. E in un video pubblicato su Instagram ci insegna come preparare una perfetta insalata di carciofi dai sapori e dai profumi tipici del Bel Paese. “Un po’ dinel mio” ha scritto infatti a corredo del video in cui, sulle note di Ancora tu di Lucio Battisti, di diletta a creare la sua insalata. “3 carciofi +una cipolla +parmigiano +olio d’oliva+ sale & pepe + qualche goccia di limone“. Ecco il segreto per preparare un’insalata di carciofi degna di uno chef. Nel video la ex première dame ...

