Ue, la Corte di giustizia: «Giusto negare fondi europei a Ungheria e Polonia». L’ira di Orban (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte di giustizia dell’Ue ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Il governo di Viktor Orban e quello guidato da Mateusz Morawiecki chiedevano di annullare il regolamento che consente all’Unione di sospendere i pagamenti provenienti dal bilancio europeo agli Stati membri restii a cedere quote di sovranità nazionale su materie come giustizia e istruzione. La Commissione europea, incaricata di attivarlo, aveva accettato in accordo con i 27 di aspettare la decisione della Corte prima di agire. Oltre a sostenere la violazione del principio della certezza del diritto, Ungheria e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladidell’Ue ha respinto il ricorso dicontro il meccanismo di condizionalità che lega l’erogazione deial rispetto dello stato di diritto. Il governo di Viktore quello guidato da Mateusz Morawiecki chiedevano di annullare il regolamento che consente all’Unione di sospendere i pagamenti provenienti dal bilancio europeo agli Stati membri restii a cedere quote di sovranità nazionale su materie comee istruzione. La Commissione europea, incaricata di attivarlo, aveva accettato in accordo con i 27 di aspettare la decisione dellaprima di agire. Oltre a sostenere la violazione del principio della certezza del diritto,e ...

robertosaviano : In queste ore la Corte costituzionale decide per i #Referendum. Si tratta di temi con ricadute concrete: giustizia,… - Piu_Europa : Una grande notizia! Corte Giustizia Ue ha respinto ricorso Ungheria-Polonia contro meccanismo condizionalità che im… - repubblica : Niente fondi europei senza il rispetto dello Stato di diritto. La Corte di Giustizia Ue respinge il ricorso di Ungh… - veronica_rosset : La Corte Costituzionale ha ammesso i primi 4 referendum sulla giustizia ?????? Adesso saranno cavoli amari! ?? - paolabinetti : ?? Corte Costituzionale ha dato il via libera ai primi quattro quesiti referendari sulla #Giustizia. Si tratta di u… -