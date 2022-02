Ucraina, la cantante si ritira dall’Eurovision Song Contest (c’entra la Russia) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alina Pash, incaricata a rappresentare l’Ucraina al prossimo Eurovision Song Contest, si è ritirata dalla competizione dopo che sui social è stata accusata apertamente di aver tenuto nel recente passato dei concerti in Crimea ed in Russia. In seguito al contrasto fra Russia e Ucraina, infatti, il regolamento di Vidbir 2002 (lo show evento che elegge il rappresentante ucraino per l’Eurovision Song Contest), parla chiaro: nessun cantante candidato deve aver tenuto concerti in Russia, pena l’espulsione. Ucraina, la cantante si ritira dall’Eurovision Song Contest Alina Pash non ha mai ammesso di aver ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alina Pash, incaricata a rappresentare l’al prossimo Eurovision, si èta dalla competizione dopo che sui social è stata accusata apertamente di aver tenuto nel recente passato dei concerti in Crimea ed in. In seguito al contrasto fra, infatti, il regolamento di Vidbir 2002 (lo show evento che elegge il rappresentante ucraino per l’Eurovision), parla chiaro: nessuncandidato deve aver tenuto concerti in, pena l’espulsione., lasiAlina Pash non ha mai ammesso di aver ...

