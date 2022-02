Ucciso con un colpo di pistola mentre era alla guida di un taxi | era stato un calciatore della propria Nazionale

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un ex, arrivato a giocare anche per la, ècon undilavorava come tassista. La vita di Charles Yohane, exdello Zimbawe, è stata brutalmente strappata via nelle scorse ore da un uomo armato di. Al momento non sono chiare le dinamiche dell’accaduto, né il movente che ha portato l’uomo a sparargli undi arma da fuoco in testa. La notizia si è diffusa presto sui media locali ed ha fatto il giro del mondo, generando orrore e tristezza in chiunque l’abbia appresa. Charles aveva compiuto da poco 48 anni e stava attraversando un periodo difficile. Dopo aver ...