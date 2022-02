Travolti da un destino che uccide i desideri (Di giovedì 17 febbraio 2022) È un quasi trentenne scrittore per dono, e non per volontà come molti, che ci parla dalle pagine di Essere giovani non è una scusa (Castelvecchi, pp. 212, euro 16,50): un romanzo bellissimo e potente di Danilo Lampis, in cui denuncia sociale, passione politica e letteraria si fondono in un intreccio perfettamente riuscito, ricco di invenzioni, paesaggi, scene, dialoghi, saldamente tenuto dall’autore senza mai un punto fiacco, un calo di tono. UN RACCONTO che è un ritorno alla realtà – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 17 febbraio 2022) È un quasi trentenne scrittore per dono, e non per volontà come molti, che ci parla dalle pagine di Essere giovani non è una scusa (Castelvecchi, pp. 212, euro 16,50): un romanzo bellissimo e potente di Danilo Lampis, in cui denuncia sociale, passione politica e letteraria si fondono in un intreccio perfettamente riuscito, ricco di invenzioni, paesaggi, scene, dialoghi, saldamente tenuto dall’autore senza mai un punto fiacco, un calo di tono. UN RACCONTO che è un ritorno alla realtà – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Travolti destino Giorgio e Adele Compagnoni, genitori di Deborah/ Il rapporto col figlio morto, Jacopo ... perché non hanno figli?/ "Li volevamo ma.." GIORGIO E ADELE, GENITORI DI DEBORAH COMPAGNONI: LE FESTE DI PIAZZA PER LA FIGLIA Giorgio e Adele Compagnoni sono stati quindi travolti da un destino ...

Alle pecore piace il recinto ... posta e banche, il giornale di Confindustria si chiede quali sarà il destino " del lo strumento ... o come i ciechi cui viene restituita la vista con un'operazione e vengono travolti da colori, luci, ...

Sandro, travolto dal muletto della cartiera nel Pistoiese: era il galantuomo della montagna per quegli incredibili disegni del destino, era a bordo dell'elisoccorso atterrato sul piazzale della cartiera di Lanciole nel Pistoiese dove Sandro lavorava da oltre vent'anni e dove un muletto lo ha ...

