Traffico Roma del 16-02-2022 ore 08 | 30

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto apriamo il nostro aggiornamento con la notizia della chiusura temporanea per incidente sulla tangenziale est tra via Batteria Nomentana e via Tiburtina in direzione di San Giovanni coda perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e d’appia incolonnamenti anche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale è intenso ilanche sulla tangenziale est con code tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico trafficata alla via Flaminia con code tra il raccordo è via dei due analoga situazione sulla via Salaria con code tra via Cortona aeroporto dell’Urbe in programma per le 9 una manifestazione in piazza Bocca della Verità termine previsto per le 3 per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito ...