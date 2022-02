Tennis | Sinner conferma la separazone dal coach Piatti

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'azzurro: "Riccardo resterà per sempre parte del mio gioco" ROMA - Mancava solo l'ufficialità. Adesso è arrivata, via social: Jannikha divorziato dal suo "storico" allenatore, Riccardo

... un rapporto, quello tra i due, cominciato quandoaveva 13 anni . 'Dopo molti anni di ... Riccardo in particolare mi ha insegnato cose che faranno per sempre parte del mio. Molti ricordi ......del mio", ha scritto il giocatore azzurro. "Molti ricordi speciali mi legano a Piatti e al suo staff. Quando guarderò indietro penserò sempre al tempo trascorso insieme", ha aggiunto. ...Soprattutto Riccardo (Piatti, ndr), mi ha insegnato molte cose che rimarranno sempre parte del mio tennis. Abbiamo tanti ricordi speciali insieme, e guarderò indietro con affetto al tempo che abbiamo ...Riccardo Piatti non è più l’allenatore di Jannik Sinner. La notizia era già nell’aria da un ... insegnato tanto come giocatore e questo rimarrà per sempre parte del mio tennis. Vorrei ringraziarli per ...