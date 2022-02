Spalletti: “Si diventa grandi con queste partite, lo impongono città e storia” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha affrontato in conferenza stampa diversi temi chiave, tra cui rientra anche quello della mentalità degli azzurri, spesso chiacchierata soprattutto in vista di incontri importanti come quello di domani a Barcellona, contro i blaugrana. Spalletti: “È vincendo queste partite che si diventa grandi. Noi siamo il Napoli!” Il tecnico di Certaldo ha rimarcato più volte l’aspetto della mentalità, che gli azzurri potrebbero ancor di più acquisire vincendo questo tipo di partite: Mentalità?“Dobbiamo sempre essere il Napoli, cercando di dare sempre il massimo. Dobbiamo sapere che abbiamo delle caratteristiche e delle qualità, puntando su quelle. E dobbiamo sempre cercare di offrire un buon calcio perché il nome della ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha affrontato in conferenza stampa diversi temi chiave, tra cui rientra anche quello della mentalità degli azzurri, spesso chiacchierata soprattutto in vista di incontri importanti come quello di domani a Barcellona, contro i blaugrana.: “È vincendoche si. Noi siamo il Napoli!” Il tecnico di Certaldo ha rimarcato più volte l’aspetto della mentalità, che gli azzurri potrebbero ancor di più acquisire vincendo questo tipo di: Mentalità?“Dobbiamo sempre essere il Napoli, cercando di dare sempre il massimo. Dobbiamo sapere che abbiamo delle caratteristiche e delle qualità, puntando su quelle. E dobbiamo sempre cercare di offrire un buon calcio perché il nome della ...

