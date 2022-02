“Si sono chiusi in bagno”: notte bollente al Gf Vip, regia costretta a censurare tutto [VIDEO] (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scoppia la passione al GF Vip, una coppia si chiude in bagno e la regia cesura tutto: ecco cosa è successo nel dettaglio. Gf Vip (screenshot YouTube)Quest’anno il GF Vip ha assistito alla nascita di tante coppie: tra Biagio e Miriana, Manuel e Lulù e Sophie e Alessandro, non si può dire che l’amore in casa sia mancato. Oltre alle nuove coppie, ce n’è una, già consolidata, che ha potuto finalmente riabbracciarsi: si tratta di Alex e Delia che sembrerebbero aver ritrovato la complicità che sembrava ormai persa. Se in un primo momento Delia voleva mantenere il pugno duro con Alex, una serata insieme sembrerebbe averle fatto cambiare idea. Tra effusioni e baci, infatti, la coppia si è lasciata andare alla passione, complice la permanenza di Alex in stiva che gli consente di passare molto tempo da soli. Scoppia la passione, ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scoppia la passione al GF Vip, una coppia si chiude ine lacesura: ecco cosa è successo nel dettaglio. Gf Vip (screenshot YouTube)Quest’anno il GF Vip ha assistito alla nascita di tante coppie: tra Biagio e Miriana, Manuel e Lulù e Sophie e Alessandro, non si può dire che l’amore in casa sia mancato. Oltre alle nuove coppie, ce n’è una, già consolidata, che ha potuto finalmente riabbracciarsi: si tratta di Alex e Delia che sembrerebbero aver ritrovato la complicità che sembrava ormai persa. Se in un primo momento Delia voleva mantenere il pugno duro con Alex, una serata insieme sembrerebbe averle fatto cambiare idea. Tra effusioni e baci, infatti, la coppia si è lasciata andare alla passione, complice la permanenza di Alex in stiva che gli consente di passare molto tempo da soli. Scoppia la passione, ...

natgab2010 : RT @la_giambica: Ma nessuno dice niente che Delia e Alex si sono chiusi in bagno in due (cosa che va assolutamente contro il regolamento, a… - GioiaKiss : RT @la_giambica: Ma nessuno dice niente che Delia e Alex si sono chiusi in bagno in due (cosa che va assolutamente contro il regolamento, a… - Butterl69271154 : RT @la_giambica: Ma nessuno dice niente che Delia e Alex si sono chiusi in bagno in due (cosa che va assolutamente contro il regolamento, a… - Scrivosolocazz : RT @la_giambica: Ma nessuno dice niente che Delia e Alex si sono chiusi in bagno in due (cosa che va assolutamente contro il regolamento, a… - rossella0987 : @Gherarda13 Si,si sono chiusi anche nel bagno della stiva -