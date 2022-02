Serie BKT 23esima giornata il Brescia contro il Crotone conquista i tre punti grazie al rigore. Crotone più vicino alla serie C (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Crotone 0 Brescia 1 Marcatori: 35° Tramoni ( r) Crotone (3-4-2-1): Saro, Nedelcearu (Adekanye), Golemic, Cuomo, Mogos (Calapai), Estevez, Awua, Nicoletti (Sala), Borello (Marras), Kargbo ( Mulattieri), Maric. All. Modesto Brescia (4-3-1-2): Joroner, Karacic (Sabelli), Cistana, Mangraviti, Huard (Pajac), Bisoli, Bertagnoli, Proia, Leris (Palacio), Moreo (Bajic), Tramoni (Papetti). All. Inzaghi Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo Assistenti: Di Iorio – De Meo Quarto giudice a bordo campo: Adolfo Baratta di Rossano Var: Massimi – Avar: Scarpa Ammoniti: Cistana, Huard, Inzaghi Angoli: 4 a 3 per il Crotone Recupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 1.595, incasso 7.519,00 euro Contestazione dei tifosi locali nei confronti ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 16 febbraio 2022)1 Marcatori: 35° Tramoni ( r)(3-4-2-1): Saro, Nedelcearu (Adekanye), Golemic, Cuomo, Mogos (Calapai), Estevez, Awua, Nicoletti (Sala), Borello (Marras), Kargbo ( Mulattieri), Maric. All. Modesto(4-3-1-2): Joroner, Karacic (Sabelli), Cistana, Mangraviti, Huard (Pajac), Bisoli, Bertagnoli, Proia, Leris (Palacio), Moreo (Bajic), Tramoni (Papetti). All. Inzaghi Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo Assistenti: Di Iorio – De Meo Quarto giudice a bordo campo: Adolfo Baratta di Rossano Var: Massimi – Avar: Scarpa Ammoniti: Cistana, Huard, Inzaghi Angoli: 4 a 3 per ilRecupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 1.595, incasso 7.519,00 euro Contestazione dei tifosi locali nei confronti ...

