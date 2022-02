Sempre più donne maltrattate, ma i braccialetti anti-stalking sono solo 658: numeri di un mistero senza risposta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In Italia, in due anni sono stati attivati oltre 12mila braccialetti elettronici, compresi quelli per controllare i detenuti ai domiciliari e quelli con gps per tracciare chi si può spostare: sono 20mila meno di quelli che, per contratto, avrebbero potuto essere richiesti dai magistrati Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In Italia, in due annistati attivati oltre 12milaelettronici, compresi quelli per controllare i detenuti ai domiciliari e quelli con gps per tracciare chi si può spostare:20mila meno di quelli che, per contratto, avrebbero potuto essere richiesti dai magistrati

Advertising

Eurosport_IT : ? LEGGENDA! ? Mettetevi comodi e gustatevi le 11 medaglie di Arianna Fontana alle Olimpiadi, l'atleta italiana più… - mannocchia : La seconda puntata di Voci dall’Afghanistan è qui, un viaggio nella crisi economica del paese, le voci che arrivano… - Eurosport_IT : ?????? ?? Atleta italiana più medagliata alle Olimpiadi Invernali ?? 2ª atleta più vincente di sempre alle Olimpiadi… - piaghe : RT @GiorgiaMeloni: Mentre il resto d'Europa riapre, in Italia continuano a farci vivere in un perenne stato di emergenza. Famiglie e impres… - EM34793135 : RT @vincycernic2: La falsità di Manila è qualcosa di assurdo, lei riesce cambiando due paroline a stare sempre in piedi nelle situazioni pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Scontri nel Donbass, situazione esplosiva? Di Maio a Mosca: 'Prevalga diplomazia' Nell'ampio territorio a maggioranza russa, staccatosi dall'Ucraina nel 2014 e da allora sempre ... L'Italia " ha aggiunto il titolare della Farnesina - è tra i Paesi più attivi per raggiungere questo ...

Agricoltori in piazza contro le speculazioni: 'Tre litri di latte per pagare un caffè'. Appello Coldiretti a Draghi 'A rischio c'è il futuro di 26mila allevamenti alle quali va riconosciuto il giusto compenso che tenga conto dei costi di produzione sempre più alti, dalla bolletta energetica ai mangimi'. I costi di ...

Maignan, il Milan, Donnarumma, la banlieue, la lite con Ibra, Breaking Bad: chi è Magic Mike, l’uomo in più... Corriere della Sera Nell'ampio territorio a maggioranza russa, staccatosi dall'Ucraina nel 2014 e da allora... L'Italia " ha aggiunto il titolare della Farnesina - è tra i Paesiattivi per raggiungere questo ...'A rischio c'è il futuro di 26mila allevamenti alle quali va riconosciuto il giusto compenso che tenga conto dei costi di produzionealti, dalla bolletta energetica ai mangimi'. I costi di ...