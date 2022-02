Salernitana, Nicola si presenta: «Piazza importante, proveremo a centrare l’impresa salvezza» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il neo allenatore della Salernitana Nicola si presenta al mondo granata Davide Nicola, neo allenatore della Salernitana, si è presentato in conferenza stampa. Piazza importante – «Sin sa subito ho capito di essere in una Piazza importante, c’è un amore per la Salernitana che è fuori dal comune. Ho la fortuna e il piacere di poter contare su uno staff di livello, ci sarà anche Simone Barone che sarà collaboratore stretto di campo. La guida tecnica è importante, ma da soli non si va da nessuna parte. Anche qui ho trovato professionisti validi, tutti insieme cercheremo di centrare una impresa che si chiama salvezza». PREDECESSORI – «Non sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il neo allenatore dellasial mondo granata Davide, neo allenatore della, si èto in conferenza stampa.– «Sin sa subito ho capito di essere in una, c’è un amore per lache è fuori dal comune. Ho la fortuna e il piacere di poter contare su uno staff di livello, ci sarà anche Simone Barone che sarà collaboratore stretto di campo. La guida tecnica è, ma da soli non si va da nessuna parte. Anche qui ho trovato professionisti validi, tutti insieme cercheremo diuna impresa che si chiama». PREDECESSORI – «Non sarebbe ...

