Roma, protesta al liceo Righi per le offese sessiste della prof a una studentessa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 febbraio 2022 " Studenti del liceo Righi in rivolta questa mattina 16 febbraio per dimostrare solidarietà alla studentessa offesa dalla prof perché indossava in classe una maglietta "troppo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 febbraio 2022 " Studenti delin rivolta questa mattina 16 febbraio per dimostrare solidarietà allaoffesa dallaperché indossava in classe una maglietta "troppo ...

Advertising

repubblica : Studenti in top e con la pancia scoperta al Righi 'contro il sessismo nelle scuole'. La protesta dopo la frase: 'Ma… - Michael_0101010 : @AdrianaSpappa È inutile nasconderlo anche la prima e seconda guerra mondiale sono scaturite dai no vax ed i free v… - liukRM : Non si può giudicare la protesta al Righi di Roma, per poterlo fare dovremmo essere genitori di una ragazza tornata… - FioreAppassito2 : RT @giubileif: Professoressa che a Roma ha sgridato studentessa che si è presentata a scuola con la pancia scoperta dicendole “che stai sul… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Studenti in top e con la pancia scoperta al Righi 'contro il sessismo nelle scuole'. La protesta dopo la frase: 'Ma che sta… -