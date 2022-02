Roma | Pellegrini | ' Morinho un motivatore Arbitri? Nessuno ce l' ha con noi'

Advertising

TuttoMercatoWeb : Roma, Pellegrini: 'Serve un atteggiamento migliore con gli arbitri. Nessuno ce l'ha con noi' - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, Pellegrini: 'Serve un atteggiamento migliore con gli arbitri. Nessuno ce l'ha con noi' - infoitsport : Roma, Pellegrini: “Errori arbitrali? Nessuno ce l’ha con noi” - forzaroma : Roma, mancano i gol dalla distanza: solo #Pellegrini salva la faccia #ASRoma - CalcioPillole : Lorenzo #Pellegrini ha parlato dei tanto discussi errori arbitrali contro la #Roma: 'Serve avere un atteggiamento m… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pellegrini

Corriere dello Sport

La, in questa classifica, si guadagna un primato insieme alle big del campionato italiano come ... Tra gli ingaggi più alti troviamo Abraham a 5 milioni di euro,che ha rinnovato da poco ...Lorenzo, il capitano della, è tornato titolare con il Sassuolo dopo un mese d'assenza. Un rientro fondamentale per la mediana giallorossa. ' Mourinho ti trasmette qualcosa che, se non hai, ...La Roma tra le squadre di alta classifica è tra quelle che ... Solamente 5 di cui ben 3 arrivate dal destro di Lorenzo Pellegrini, uno soltanto su azione. I restanti sono di Felix contro il Genoa (a ...Nicolò Zaniolo si riprende la Roma dopo la giornata di stop forzato per l’espulsione incassata contro il Genoa. Sarà in campo sabato all’Olimpico contro il Verona accanto ad Abraham, per aiutare i ...