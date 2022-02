Referendum sulla giustizia | dall' incandidabilità alla separazione delle carriere | ecco i quesiti ammessi dalla Consulta

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono in tutto 4 per ora ia Corte costituzionale in materia di, ma l'esame degli altriprosegue. Lo sottolinea la stessain una nota. Quelli...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING La #CorteCostituzionale ha giudicato INAMMISSIBILE il #referendum sulla #EutanasiaLegale - lorepregliasco : La bocciatura del referendum sull'eutanasia rischia di rendere anche più difficile raggiungere il quorum per gli al… - you_trend : ?? #BREAKING La #CorteCostituzionale ha giudicato AMMISSIBILI 4 #referendum sulla #giustizia relativi a 1) incandida… - albertomarti : RT @you_trend: ?? #BREAKING La #CorteCostituzionale ha giudicato AMMISSIBILI 4 #referendum sulla #giustizia relativi a 1) incandidabilità 2)… - messveneto : La Consulta dice sì al referendum sulla legge Severino -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum sulla

Assenza di tutela minima costituzionale della vita, questa la motivazione della suprema Corte. Il presidente dell'Associazione Coscioni, Marco Cappato, parla di una 'decisione politica' e assicura che ...Proprio in queste ore successive alla decisione della Corte Costituzionale di bocciare ileutanasia , arriva dal ponente ligure la notizia della morte del cantante sanremese Amedeo Grisi, 49 anni, dal luglio del 2015 malato di Sla. Lo scorso mese di agosto, in un lungo ...9Colonne · REFERENDUM, OK A SEVERINOE A SEPARAZIONE CARRIERE · 'I ritornati', storie di emigrazione vincente · Crisi Russia-Ucraina, Di Maioin missione a Mosca · Todi, arte e cultura nel ...Referendum, i quattro quesiti ammessi - Si voterà sulla legge Severino. La Corte costituzionale ha dichiarato l'ammissibilità del referendum sul Testo unico delle disposizioni in materia di ...