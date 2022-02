Referendum, ecco i quesiti sulla Giustizia su cui si esprime la Consulta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questa mattina presso il Palazzo della Consulta i 15 giudici della Corte Costituzionale, coordinati dal nuovo presidente Giuliano Amato, hanno ripreso i lavori in camera di consiglio per esprimersi sui sei quesiti in materia di Giustizia promossi da Lega, Radicali e da nove consigli regionali. Già ieri è arrivata la pronuncia che ha dichiarato inammissibile il Referendum sul fine vita e oggi, insieme alla Giustizia sarà esaminato anche quello sulla legalizzazione della cannabis. In attesa della decisione della Corte, su cui è difficile fare pronostici e che potrebbe arrivare già oggi, è utile approfondire i contenuti dei sei quesiti legati al tema della Giustizia, che arriverebbero all'indomani della riforma che porta il nome del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questa mattina presso il Palazzo dellai 15 giudici della Corte Costituzionale, coordinati dal nuovo presidente Giuliano Amato, hanno ripreso i lavori in camera di consiglio perrsi sui seiin materia dipromossi da Lega, Radicali e da nove consigli regionali. Già ieri è arrivata la pronuncia che ha dichiarato inammissibile ilsul fine vita e oggi, insieme allasarà esaminato anche quellolegalizzazione della cannabis. In attesa della decisione della Corte, su cui è difficile fare pronostici e che potrebbe arrivare già oggi, è utile approfondire i contenuti dei seilegati al tema della, che arriverebbero all'indomani della riforma che porta il nome del ...

Advertising

SimoneAlliva : La Consulta dice no al #referendum sull'#eutanasia. Ma per chi spera nella legge sul #FineVita in #Parlamento, ec… - Avvenire_Nei : Buongiorno Buon #16febbraio Ecco la prima pagina di #Avvenire di oggi. Il verdetto. La Corte Costituzionale: inammi… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Febbraio: I referendum vanno bocciati: ecco perché. (In)giustizia – Il costi… - CentroPagina : #Eutanasia: Francesca Re, membro del collegio legale dell'associazione Luca Coscioni, che sta assistendo i marchigi… - Gayofficialita : l nostro Referendum sul Matrimonio Egualitario, che consentirebbe alle coppie LGBT+ unite civilmente di poter goder… -