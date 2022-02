“Questo non è vero”. Uomini e Donne, Maria De Filippi contro la corteggiatrice Denise (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A Uomini Donne le sorprese non finiscono mai, stavolta scende in campo anche Maria De Filippi. Si parla ancora una volta di Denise Mingiano che, nelle settimane scorse, aveva sparato a zero sulla redazione. Tutto era partito da un commento che tirava indietro Ranieri: “Che fesso Matteo, sceglie cosa dice la regia e il pubblico. Maria io la amo, ragiona bene, ma il cuore porta da te e li deve andare. Non si fa condizionare il cuore. È assurdo tutto ciò. È pilotato Matteo verso Federica. Io provo sensazioni belle e emozionanti quando è con te”. “Sono invidiose perché sei bellissima. Parlano tanto di solidarietà femminile, ma poi non la mettono in atto. In quel programma ti fanno passare per quella che non sei. Hanno sempre fatto così, che schifo. È palese a tutti che non c’è un minimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ale sorprese non finiscono mai, stavolta scende in campo ancheDe. Si parla ancora una volta diMingiano che, nelle settimane scorse, aveva sparato a zero sulla redazione. Tutto era partito da un commento che tirava indietro Ranieri: “Che fesso Matteo, sceglie cosa dice la regia e il pubblico.io la amo, ragiona bene, ma il cuore porta da te e li deve andare. Non si fa condizionare il cuore. È assurdo tutto ciò. È pilotato Matteo verso Federica. Io provo sensazioni belle e emozionanti quando è con te”. “Sono invidiose perché sei bellissima. Parlano tanto di solidarietà femminile, ma poi non la mettono in atto. In quel programma ti fanno passare per quella che non sei. Hanno sempre fatto così, che schifo. È palese a tutti che non c’è un minimo ...

Advertising

repubblica : Novak Djokovic non si vaccina, Roland Garros e Wimbledon a rischio: 'Se questo è il prezzo lo pagherò' - Eurosport_IT : In questa discesa c'è una lezione di vita. In questo argento c'è lo sport. Sono immagini che 23 giorni fa non avre… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC PRONTO A SALTARE ALTRI SLAM ?? Torna a parlare il n.1 del mondo in esclusiva alla BBC, non si dichiara cont… - EImperioso : RT @alemilord: E la cannabis no. E i gay no. E le gonne corte no. E i ginecologi tutti obiettori. E gli stranieri no. E l’eutanasia no. Que… - gchloeallagher : RT @dovesitrovailmc: tutto questo però alla fine fa vedere il bene che si è creato in questa piattaforma,io non so voi ma dopo tutto mi sen… -