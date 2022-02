Quarta dose vaccino ai fragili sotto esame Aifa

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ stata calendarizzata per il 25 febbraio una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco, durante la quale – a quanto si apprende – dovrebbe essere esaminato anche il possibile via libera alladianti Covid per le persone, in seguito alla richiesta del ministero della Salute. Secondo alcune fonti, però, la data della riunione potrebbe anche essere anticipata di diversi giorni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Secondo quanto si apprende, in quella occasione dovrebbe essere esaminata la possibilità di autorizzare ladel vaccino anti - Covid ai soggetti fragili. L'esame dei dati sarà avviato in ...... secondo quanto si apprende, in quella occasione dovrebbe essere esaminata la possibilità di autorizzare ladel vaccino anti Covid ai soggetti fragili. L'esame dei dati sarà avviato in ...L’assenza di un parere sulla quarta dose aveva portato il governo a rendere illimitato il green pass. Intanto nel dibattito pubblico c’è chi inizia a parlare di un addio alla certificazione ...Roma - Il prossimo 25 febbraio è fissata una riunione straordinaria della commissione tecnico scientifica dell'Aifa e, secondo quanto si apprende, in quella occasione dovrebbe essere esaminata la ...