Quanta paura d'amare (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ! Di Vincenzo Calafiore 16 Febbraio 2022 Udine " …. la paura di amare è il male peggiore infestante come gramigna, riduce in solitudine, abbrutisce l'anima, ne opacizza la beltà e si vive dentro gli incubi di una stupida paura ….. " Vincenzo Calafiore L'amore ha molte facce corrispondenti ciascuna ad una diversa manifestazione del medesimo istinto, che chiede soltanto d'essere appagato attraverso una relazione. Fa paura l'amore, fa paura amare, fa paura la passione, perché in un certo qual modo è l'arresa a qualcuno, qualcuna, che potrebbe tradire la fiducia riposta, che potrebbe abbandonare lasciando dopo di se, la solitudine, il rimpianto, la nostalgia e i diversi problemi di conseguenza. Viene dunque da pensare che – amare- sia dei temerari e ...

