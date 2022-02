Porsche - I 45 anni del V8 made in Zuffenhausen - FOTO GALLERY (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non solo sei e quattro cilindri: la storia dei motori Porsche passa anche per altre architetture, come il celebre V8. E proprio a questa architettura del propulsore la Casa di Zuffenhausen ha voluto dedicare una videolettera d'amore, diffusa sui suoi canali social nel giorno di San Valentino. Un amore nato 45 anni fa, con il lancio sul mercato della 928, e mai sopito, tanto che oggi, nonostante il downsizing dei moderni propulsori, ha ancora molto da dire. Merito anche dell'elettrificazione, la stessa che accompagnerà il V8 della futura LMDh Porsche per il Mondiale Endurance. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove ripercorriamo la storia degli otto cilindri lanciati dal marchio tedesco dal 1977 a oggi. Leggi su quattroruote (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Non solo sei e quattro cilindri: la storia dei motoripassa anche per altre architetture, come il celebre V8. E proprio a questa architettura del propulsore la Casa diha voluto dedicare una videolettera d'amore, diffusa sui suoi canali social nel giorno di San Valentino. Un amore nato 45fa, con il lancio sul mercato della 928, e mai sopito, tanto che oggi, nonostante il downsizing dei moderni propulsori, ha ancora molto da dire. Merito anche dell'elettrificazione, la stessa che accompagnerà il V8 della futura LMDhper il Mondiale Endurance. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove ripercorriamo la storia degli otto cilindri lanciati dal marchio tedesco dal 1977 a oggi.

