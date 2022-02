Advertising

mimich58 : RT @LaStampa: Pensioni, la proposta del governo a 64 anni con taglio del 3% - bradt74 : RT @giusmo1: Pensioni, proposta del governo 64 anni e con un taglio del 3% - il_piccolo : Pensioni, la proposta del governo a 64 anni con taglio del 3% - messveneto : Pensioni, la proposta del governo a 64 anni con taglio del 3% - LaStampa : Pensioni, la proposta del governo a 64 anni con taglio del 3% -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni proposta

Quota 100 è costata 11 miliardi nel triennio, ha ricordato, mentre ladei sindacati di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età costerebbe 9 miliardi nell'arco di ...In pensione a 64 anni ricalcolando l'assegno col metodo contributivo. Questa a grandi linee ladi riformaavanzata dal governo Draghi ai sindacati nell'ultimo dei confronti tecnici in vista del tavolo politico conclusivo con i ministri Franco e Orlando della prossima settimana.L’idea di una riforma delle pensioni che introduca una flessibilità che comporti il ricalcolo contributivo dell’assegno prospettata dal Governo nell’incontro con i sindacati di ieri non piace alla Uil ...Quota 100 è costata 11 miliardi nel triennio, ha ricordato Tridico, mentre la proposta dei sindacati di andare in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età costerebbe 9 miliardi ...