Pechino 2022, Razzoli saluta in lacrime: “Ci sono andato vicino, due decimi bruciano” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “E’ stato bello provarci, ci sono andato vicino ma non abbastanza. Ci credevo ma sono stati più bravi i primi”. Fatica a trattenere le lacrime Giuliano Razzoli dopo l’ottavo posto nello slalom olimpico. Il 37enne emiliano, oro a Vancouver 2010 fra i pali stretti, chiude ottavo, a 26 centesimi dal podio. “Ho fatto una bella seconda manche, ho sciato bene fino al traguardo, tirando, rischiando, senza sbagliare, ma quell’appoggio all’inizio mi è costato caro – le sue parole ai microfoni Rai – E’ stato bello essere qua, era un sogno finire con una medaglia olimpica. Alla fine ho fatto una bella gara e due decimi bruciano. Mi sarebbe piaciuto finire con una medaglia, me lo sarei anche meritato, ma lo sport è questo, ti insegna a credere nei sogni e io ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “E’ stato bello provarci, cima non abbastanza. Ci credevo mastati più bravi i primi”. Fatica a trattenere leGiulianodopo l’ottavo posto nello slalom olimpico. Il 37enne emiliano, oro a Vancouver 2010 fra i pali stretti, chiude ottavo, a 26 centesimi dal podio. “Ho fatto una bella seconda manche, ho sciato bene fino al traguardo, tirando, rischiando, senza sbagliare, ma quell’appoggio all’inizio mi è costato caro – le sue parole ai microfoni Rai – E’ stato bello essere qua, era un sogno finire con una medaglia olimpica. Alla fine ho fatto una bella gara e due. Mi sarebbe piaciuto finire con una medaglia, me lo sarei anche meritato, ma lo sport è questo, ti insegna a credere nei sogni e io ci ...

