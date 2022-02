Olimpiadi invernali Pechino 2022 17 febbraio | gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Giovedì 17andrà in scena la tredicesima giornata delle. L’Italia, grazie alle medaglie conquistate da Arianna Fontana, argento nei 1500 metri e dalla staffetta maschile 5000 metri, medaglia...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi invernali

Intanto, sarà Francesca Lollobrigida la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpiciin programma domenica sera al "Bird Nest" di Pechino (ore 20 cinesi, le 13 in ...Scatterà alle 3.30 della notte tra oggi, 16 febbraio, e domani, la Combinata alpina femminile di sci alpino ai Giochi Olimpicidi Pechino 2022 . Tra le grandi speranze azzurre c'è anche la borgarina Marta Bassino , che, dopo la delusione nello Slalom Gigante, ha voglia di riscatto e lo ha dimostrato chiudendo al ...Un risultato che la rende la donna italiana con più podi olimpici in carriera. Il Corriere della Sera, nella sua versione online, riporta alcune dichiarazioni della valtellinese che è tornata sulle ...Olimpiadi Pechino 2022, altre due medaglie per la spedizione ... Ciò vuol dire che quella di Pechino è, momentaneamente, la seconda Olimpiade invernale più vincente della storia italiana (meglio solo ...