Oggi su Netflix La Dea Fortuna di Ozpetek, ritratto di famiglie che si scelgono (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "La Dea Fortuna ha un segreto, un trucco magico" – dice il piccolo Alessandro nel film Oggi su Netflix La Dea Fortuna di Ozpetek. "Sai come tenere sempre con te qualcuno a cui vuoi bene? Facile, devi guardarlo fisso, rubi la sua immagine, chiudi di scatto gli occhi e li tieni ben chiusi. Così lui ti scende fino al cuore e da quel momento quella persona starà con te sempre, per sempre". La storia che stavolta ci racconta Ferzan Ozpetek ruota attorno a questa frase, ripetuta più volte nel film. Parla del desiderio di esser accettati veramente, del tenersi stretti gli affetti, gli amori, quelli che scegliamo nonostante le difficoltà e le nostre debolezze, nonostante le relazioni nocive che ci ingabbiano nel passato e dalle quali scappiamo, come quelle famiglie che ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Fedeltà, Michele Riondino sulla serie Netflix: “I tempi sono cambiati: oggi un tradimento si può discutere… - 81Elisina : Ieri l'evento di mia moglie suprema ?? oggi il trailer di The First Lady, ora netflix che sclera con quella foto. Non reggo questi ritmi ?? - UrbimanoOrbi : @DAVIDPARENZO @netflix NEVICATA A CORVARA: Ieri ha smesso di nevicare alle 16, avevano tutta la notte per battere l… - UnintUniversita : #caffeletterario Oggi Radio Unint ci parlerò di 'Strappare lungo i bordi', la nuova serie di Zerocalcare, uscita d… - queenanxiety9 : notizia bella di oggi: drive to survive dal 11 marzo su netflix, non vedo l’ora di riguardare approfonditamente tutto quel dramma ahahah -