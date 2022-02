Napoli in ansia, l’attaccante non si è allenato! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie dall’allenamento odierno del Napoli. Nella rifinitura di oggi in vista del match con il Barcellona infatti, Victor Osimhen non si è allenato con il resto della squadra. l’attaccante nigeriano ha subito un sovraccarico al ginocchio destro e ha svolto solamente terapie personalizzate. L’ex Lille è dunque a forte rischio per la gara di Europa League di domani. L’infortunio non è particolarmente grave, ma lo staff medico potrebbe decidere di risparmiare l’attaccante in vista dei prossimi impegni di campionato e della sfida di ritorno del Maradona. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie dall’allenamento odierno del. Nella rifinitura di oggi in vista del match con il Barcellona infatti, Victor Osimhen non si è allenato con il resto della squadra.nigeriano ha subito un sovraccarico al ginocchio destro e ha svolto solamente terapie personalizzate. L’ex Lille è dunque a forte rischio per la gara di Europa League di domani. L’infortunio non è particolarmente grave, ma lo staff medico potrebbe decidere di risparmiarein vista dei prossimi impegni di campionato e della sfida di ritorno del Maradona.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ansia Barcellona - Napoli, Osimhen non si allena: tenuto a riposo per sovraccarico al ginocchio Victor Osimhen tiene in ansia i tifosi del Napoli: l'attaccante nigeriano non si è allenato alla vigilia della super sfida di Europa League in programma al Camp Nou giovedì alle 18.45. La notizia è stata comunicata dal ...

Napoli in apprensione: Osimhen salta l'allenamento Ore di ansia in casa Napoli. Victor Osimhen non ha svolto l'allenamento di questa mattina ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro. Si è tenuta stamattina la seduta ...

Napoli, ansia e depressione post Covid: «Cura dallo sviluppo degli spazi verdi» ilmattino.it Accusato di stalking aggravato: assolto 50enne di Napoli che le avevano arrecato ansia e disturbi psicologici. Questa la versione della 40enne, di origine russa, incinta di tre mesi all’epoca dei fatti con il suo nuovo compagno, ex moglie di M. R., 50 enne ...

Usciremo dal tunnel ma non tutti insieme A Napoli, invece, passeggiate sul lungomare dal Molosiglio al largo Sermoneta con le stesse ansie e timori degli inquietanti mesi trascorsi. Ancora mascherine del cui uso fa “obbligo” l’ordinanza ...

