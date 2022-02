Mosca chiude i rubinetti? L’Ue torna in sicurezza con il gas liquefatto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Unione europea – e l’Italia – si stanno attrezzando per ridurre la dipendenza dal gas naturale russo, e gli sforzi iniziano a pagare. L’Ue per rimpinguare le riserve lasciate a stecchetto da Gazprom, si è rivolta ad altri fornitori. Cruciale la sponda degli Stati Uniti di Joe Biden, che oltre ad aver spedito via mare carichi di gas naturale liquefatto (gnl), hanno fatto pressione su alleati e partner per aumentare l’invio di gas verso il Vecchio continente. Euractiv riporta che a gennaio i Paesi europei hanno importato oltre 11 miliardi di metri cubi di Gnl. Quasi la metà del gnl proviene dagli Usa, e si sono detti disponibili ad aumentare le forniture anche Australia, Azerbaijan, Corea del Sud, Egitto, Nigeria e Qatar. La scorsa settimana anche il Giappone ha annunciato che avrebbe spedito parte del proprio surplus verso l’Unione europea. I livelli ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Unione europea – e l’Italia – si stanno attrezzando per ridurre la dipendenza dal gas naturale russo, e gli sforzi iniziano a pagare.per rimpinguare le riserve lasciate a stecchetto da Gazprom, si è rivolta ad altri fornitori. Cruciale la sponda degli Stati Uniti di Joe Biden, che oltre ad aver spedito via mare carichi di gas naturale(gnl), hanno fatto pressione su alleati e partner per aumentare l’invio di gas verso il Vecchio continente. Euractiv riporta che a gennaio i Paesi europei hanno importato oltre 11 miliardi di metri cubi di Gnl. Quasi la metà del gnl proviene dagli Usa, e si sono detti disponibili ad aumentare le forniture anche Australia, Azerbaijan, Corea del Sud, Egitto, Nigeria e Qatar. La scorsa settimana anche il Giappone ha annunciato che avrebbe spedito parte del proprio surplus verso l’Unione europea. I livelli ...

Advertising

transnazionale : Olaf Scholz a Kiev, chiesti alla Russia 'segni immediati di de-escalation' #spaziotransnazionale informa - VVazzari : Scholz a Kiev e poi a Mosca. Arriva in Ucraina altro materiale bellico da Lituania e Stati Uniti - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il cancelliere tedesco Scholz a Kiev e poi a Mosca Il Regno Unito, gli Stati… - transnazionale : L'Ucraina non chiude lo spazio aereo. Scholz lunedì a Kiev e poi a Mosca #spaziotransnazionale informa - anna_annie12 : L'Ucraina non chiude lo spazio aereo. Scholz lunedì a Kiev e poi a Mosca -