Milan, l'idea per il centrocampo si chiama Veretout: i dettagli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Veretout Milan: nome nuovo per il dopo Kessie. Prezzo e dettagli sul possibile affare rossonero Idea nuova per il centrocampo del Milan del futuro per il dopo Kessie. I rossoneri sta mettendo gli occhi su Veretout della Roma, ormai ai ferri corti con Mourinho e i giallorossi. Non è più incedibile, ed ecco che il Milan sarebbe pronto ad inserirsi. La Roma chiede 20 milioni, prezzo che potrebbe anche scendere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

