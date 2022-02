Meteo, ancora qualche pioggia: anticiclone pronto a tornare (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Meteo italiano continuerà ad essere caratterizzato da qualche pioggia. Da giovedì però torna l’anticiclone: andiamo a vedere cosa succede. Continua ad evolversi il Meteo sulla penisola italiana. Infatti nella giornata odierna avremo ancora qualche piogge e neve. Poi ci sarà spazio anche per un ritorno dell’anticiclone: cosa sta succedendo sul Paese. Durante la giornata L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilitaliano continuerà ad essere caratterizzato da. Da giovedì però torna l’: andiamo a vedere cosa succede. Continua ad evolversi ilsulla penisola italiana. Infatti nella giornata odierna avremopiogge e neve. Poi ci sarà spazio anche per un ritorno dell’: cosa sta succedendo sul Paese. Durante la giornata L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ilfaroonline : Meteo mercoledì: ancora vortice ciclonico, con temporali, neve e vento - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana ancora molto instabile sulle zone interne centro meridionali delle Toscana con rovesci e temporali sparsi.… - giupe63 : RT @fanpage: Ancora maltempo sull’Italia ed è di nuovo allerta meteo per domani mercoledì 16 febbraio. Vediamo insieme le quattro Regioni a… - PalermoToday : Maltempo, ancora allerta gialla in Sicilia - fanpage : Ancora maltempo sull’Italia ed è di nuovo allerta meteo per domani mercoledì 16 febbraio. Vediamo insieme le quattr… -