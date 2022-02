Massafra Oggi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scrive Francesco Cacciapaglia: Massafra, Febbraio 2022. Insieme al consigliere Francesco Pizzutilo abbiamo prodotto reperti fotografici per il Comune di Massafra al fine di evitare TRAGEDIE IMMINENTI. Grazie alla segnalazione dei nostri cittadini stiamo attenzionando un importante problema di ordine pubblico. Gli alberi in questione hanno già spaccato diverse tubature causando notevoli e ripetute fuoriuscite di acqua. La politica con i cittadini e al servizio dei cittadini cercando di prevenire disastri ed episodi drammatici. L'articolo Massafra <small class="subtitle">Oggi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Scrive Francesco Cacciapaglia:, Febbraio 2022. Insieme al consigliere Francesco Pizzutilo abbiamo prodotto reperti fotografici per il Comune dial fine di evitare TRAGEDIE IMMINENTI. Grazie alla segnalazione dei nostri cittadini stiamo attenzionando un importante problema di ordine pubblico. Gli alberi in questione hanno già spaccato diverse tubature causando notevoli e ripetute fuoriuscite di acqua. La politica con i cittadini e al servizio dei cittadini cercando di prevenire disastri ed episodi drammatici. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Advertising

anna_massafra : RT @Lorenzo36522471: Il patron di Yamamay e Carpisa, Luciano Cimmino dice di avere in azienda 140 over 50 non vaccinati e che da oggi per l… - anna_massafra : RT @MarcoRizzoPC: 15 FEBBRAIO. OGGI una moltitudine di lavoratori perderà lo stipendio per una misura politica discriminatoria. Se questo g… -