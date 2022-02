Mani pulite: 30 anni fa l'arresto di Mario Chiesa- storia dell'inchiesta/Adnkronos (6) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Mentre le inchieste procedono contro grandi imprese e politici eccellenti, l'economia nazionale e' sull'orlo del baratro. Un indice per tutti e' il valore della lira che si sgretola lentamente, ma costantemente, fino a perdere un 25 per cento in meno rispetto alla svalutazione registrata nel settembre 1992. Scendono i consumi come mai era successo, prima di allora, dal dopoguerra in poi, e il prodotto interno lordo cala dell'1,2%. della crisi economica, da quel momento, non sara' piu' possibile non prenderene atto. Non a caso dal 1993 in poi pressoche' tutte le leggi finanziarie imporranno al Paese un insieme di risparmi e tagli di migliaia di miliardi, a cominciare dai dipendenti pubblici, i primi a vedersi limare in termini sostanziaosi garanzie e privilegi. Contemporaneamente lo Stato cerca di reagire ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) () - Mentre le inchieste procedono contro grandi imprese e politici eccellenti, l'economia nazionale e' sull'orlo del baratro. Un indice per tutti e' il valorea lira che si sgretola lentamente, ma costantemente, fino a perdere un 25 per cento in meno rispetto alla svalutazione registrata nel settembre 1992. Scendono i consumi come mai era successo, prima di allora, dal dopoguerra in poi, e il prodotto interno lordo cala'1,2%.a crisi economica, da quel momento, non sara' piu' possibile non prenderene atto. Non a caso dal 1993 in poi pressoche' tutte le leggi finanziarie imporranno al Paese un insieme di risparmi e tagli di migliaia di miliardi, a cominciare dai dipendenti pubblici, i primi a vedersi limare in termini sostanziaosi garanzie e privilegi. Contemporaneamente lo Stato cerca di reagire ...

