Maddaloni | febbre alta e convulsioni | ricoverato bimbo dopo tampone negativo

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un virus insidioso, che sembra sparire per poi manifestarsi di nuovo in tutta la sua violenza. Questa volta il Covid-19 ha colpito un bambino di 16 mesi, affetto dain ospedale al Moscati di Avellino, le sue condizioni sembrano in miglioramento.di 16 mesi grave per Covid: ora L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.