LIVE Vuelta a Andalucia 2022, prima tappa in DIRETTA: otto corridori in testa, 70 km al traguardo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DELLA VOLTA AO ALGARVE 15.11 I corridori sono arrivati a Sierra de Yeguas (Malaga), 6’50” di distacco. 15.08 Tra gli otto corridori in testa, presenti anche il ceco Vojtech Repa (Kern Pharma) e l’americano Stephen Bennet (Human Powered Health). 15.05 Poco più di 70 chilometri al traguardo. 15.00 Aumenta il distacco, sette minuti. 14.55 Queste le immagini della partenza da Ubrique: La primera etapa de la 68ª Vuelta Ciclista a Andalucía arrancaba esta mañana desde nuestra localidad. Un pelotón compuesto por 22 equipos, 12 de ellos World Tour, que se presentaban al público ubriqueño en el acto protocolario de control firma en la Plaza de Toros de Ubrique. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VOLTA AO ALGARVE 15.11 Isono arrivati a Sierra de Yeguas (Malaga), 6’50” di distacco. 15.08 Tra gliin, presenti anche il ceco Vojtech Repa (Kern Pharma) e l’americano Stephen Bennet (Human Powered Health). 15.05 Poco più di 70 chilometri al. 15.00 Aumenta il distacco, sette minuti. 14.55 Queste le immagini della partenza da Ubrique: La primera etapa de la 68ªCiclista a Andalucía arrancaba esta mañana desde nuestra localidad. Un pelotón compuesto por 22 equipos, 12 de ellos World Tour, que se presentaban al público ubriqueño en el acto protocolario de control firma en la Plaza de Toros de Ubrique. ...

Advertising

Tiz_CyclingLive : Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol 2022 – Stage 1 [LIVE STREAM] - CyclingTodayPro : Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol LIVE STREAM: - zazoomblog : LIVE Vuelta a Andalucia 2022 prima tappa in DIRETTA: si parte con il percorso più lungo e tre GPM! - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Murcia 2022 in DIRETTA: ci prova Covi in contropiede! - #Vuelta #Murcia #DIRETTA: #prova… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Murcia 2022 in DIRETTA: quattro uomini al comando a 2? 28 inseguitori - #Vuelta #Murcia #DIRETTA:… -