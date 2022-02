LIVE Short track, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Infinita Arianna Fontana: è argento nei 1500! Storico bronzo nella staffetta maschile! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37: Per oggi è tutto! Grazie per averci seguito e buona giornata! 14.35: Per l’Italia questa è la 15ma medaglia della spedizione di Pechino 2022, superata Albertville 1992. Solo a Lillehammer 1994 gli azzurri sono riusciti a fare meglio 14.34: Nei 1500 metri oro per Choi, argento Fontana, bronzo Schulting, poi Desmet, Velzeboer, Lee e Han 14.33: Si chiude con una doppia gioia il programma dello Short track a Pechino. Sono 4 le medaglie per una spedizione azzurra trionfale 14.32: Medaglia numero tre in questa edizione per una fantastica Arianna Fontana che si è presa la soddisfazione di battere ancora per 3 millesimi l’olandese Schulting! Medaglia numero 11 ai Giochi Olimpici ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.37: Per oggi è tutto! Grazie per averci seguito e buona giornata! 14.35: Per l’Italia questa è la 15ma medaglia della spedizione di Pechino, superata Albertville 1992. Solo a Lillehammer 1994 gli azzurri sono riusciti a fare meglio 14.34: Nei 1500 metri oro per Choi,Schulting, poi Desmet, Velzeboer, Lee e Han 14.33: Si chiude con una doppia gioia il programma delloa Pechino. Sono 4 le medaglie per una spedizione azzurra trionfale 14.32: Medaglia numero tre in questa edizione per una fantasticache si è presa la soddisfazione di battere ancora per 3 millesimi l’olandese Schulting! Medaglia numero 11 ai Giochi Olimpici ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 16 febbraio in DIRETTA: azzurri di bronzo nello short track! Arianna Fontana in finale!… - MauroTurri1 : #olimpiadi2022 short track 2 medaglie per l'Italia !!! - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 16 febbraio in DIRETTA: Arianna Fontana in finale ora la staffetta di short track! -… - Nerys__ : #Beijing2022 #ShortTrack 1500 m donne ??LIVE 1/4 di finale ????Arianna Sighel Quinta nel suo quarto ?non quali… - sportface2016 : ?? #Live #ShortTrack - Ultima giornata Tutto pronto al Capital Indoor Stadium per l'ultima giornata dello short tr… -