LIVE Sci di fondo, Team Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: al via Pellegrino e De Fabiani in cerca della finale! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:41 Qualcuno, come il cinese Wang, tenta improbabili azioni in salita. 9:40 Ecco il via! 9:40 Ma è già tempo di seconda semifinale con Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani! 9:39 Tempi di ripescaggio: 20’24?29 Estonia, 20’34?07 Bielorussia. 9:37 20’17?2 il tempo della Norvegia, entro il 20’33” i tempi di ripescaggio. 9:35 Volata senza sforzo per Klaebo, poi Francia, Finlandia e Canada. C’è l’Estonia quinta. Bielorussia sesta. 9:33 Sono in cinque ora davanti: due delle tre scandinave, Canada e Francia. 9:31 Rientra Valnes, ci sarà grande battaglia nell’ultima frazione perché dietro a Valnes ce ne sono altri tre pronti alla battaglia! 9:30 Eccola l’azione che ci si attendeva! Scappa Niskanen e stavolta con lui c’è solo un sorprendente Cyr che vuole portare ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:41 Qualcuno, come il cinese Wang, tenta improbabili azioni in salita. 9:40 Ecco il via! 9:40 Ma è già tempo di seconda semifinale con Federicoe Francesco De! 9:39 Tempi di ripescaggio: 20’24?29 Estonia, 20’34?07 Bielorussia. 9:37 20’17?2 il tempoNorvegia, entro il 20’33” i tempi di ripescaggio. 9:35 Volata senza sforzo per Klaebo, poi Francia, Finlandia e Canada. C’è l’Estonia quinta. Bielorussia sesta. 9:33 Sono in cinque ora davanti: due delle tre scandinave, Canada e Francia. 9:31 Rientra Valnes, ci sarà grande battaglia nell’ultima frazione perché dietro a Valnes ce ne sono altri tre pronti alla battaglia! 9:30 Eccola l’azione che ci si attendeva! Scappa Niskanen e stavolta con lui c’è solo un sorprendente Cyr che vuole portare ...

