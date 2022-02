L' Inter lotta ma non basta | vince il Liverpool 2-0

(Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - Nonostante una prova di grande carattere e personalità per oltre un'ora, l'esce con le ossa rotte dall'andata degli ottavi di Champions League contro il. I reds passano 2-0 grazie alle reti di Firmino e Salah nell'ultimo quarto d'ora e, seppur sia stata abolita la regola dei gol in trasferta, il risultato di San Siro compromette le possibilità di qualificazione dei nerazzurri. Ad Anfiled servirà più di un'impresa, ma la squadra di Simone Inzaghi non si può tirare indietro, dopo aver dimostrato di poter mettere in difficoltà la corazzata inglese. Primo tempo equilibrato e godibile seppur non giocato a ritmi altissimi. I nerazzurri entrano in campo con il piglio giusto e di fatto creano la più grande palla gol dei primi 45' con Calhanoglu, che controlla un cross di Perisic da sinistra e di mancino colpisce una clamorosa traversa. I ...

...c'è stato il cambio della guardia tra le milanesi e ora abbiamo tre squadre in 2 punti con l'... Possibile cambio anche in mediana con Benassi inper una maglia da titolare. Dietro c'è ancora ...È tutto aperto, laper il titolo è più viva che mai. Da non dimenticare che sempree Milan si giocheranno le semifinali di Coppa Italia a marzo. Ancora un derby, anzi due, dato che il ...Il Milan comanda attualmente la classifica di Serie A, ma l’Inter è soltanto seconda, distante un punto. C’è da dire che la squadra di Inzaghi deve ancora recuperare una gara, quella rinviata per ...“Se l’Inter gioca come ieri sera, sì. “Credo di no, ma non dimentichiamoci che c’è anche il Napoli per la lotta allo scudetto. Intervistato da Calcio Style, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ...