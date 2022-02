Liceo Righi, gli studenti protestano a pancia scoperta. La prof sarà sottoposta a procedimento disciplinare (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La professoressa del Liceo Righi di Roma, al centro delle polemiche per un commento rivolto a una studentessa, sarà sottoposta a procedimento disciplinare. A darne notizia è la preside dell’Istituto Cinzia Giacomobono, che all’Ansa ha detto: «Ci sarà l’apertura di un procedimento disciplinare perché è un atto dovuto. Vorrei ricondurre il tutto a un momento costruttivo e formativo». La professoressa aveva redarguito una sua studentessa per un “balletto” fatto con la pancia scoperta, dicendole: «Sei sulla Salaria?» (la strada di Roma nota per essere frequentata da sex worker, ndr). «Davanti a me si è scusata per la frase infelice, ma non voleva offenderla né voleva ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laessoressa deldi Roma, al centro delle polemiche per un commento rivolto a una studentessa,. A darne notizia è la preside dell’Istituto Cinzia Giacomobono, che all’Ansa ha detto: «Cil’apertura di unperché è un atto dovuto. Vorrei ricondurre il tutto a un momento costruttivo e formativo». Laessoressa aveva redarguito una sua studentessa per un “balletto” fatto con la, dicendole: «Sei sulla Salaria?» (la strada di Roma nota per essere frequentata da sex worker, ndr). «Davanti a me si è scusata per la frase infelice, ma non voleva offenderla né voleva ...

