L'Europa rilancia le relazioni con l'Africa. Via al summit (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La crisi con la Russia sull'Ucraina ha fatto quasi dimenticare all'Unione europea l'importante appuntamento che ha fissato nel calendario per domani e dopodomani: il summit Ue-Unione Africana, destinato a rilanciare le relazioni con il continente che sta dall'altra parte del Mediterraneo. Circa 50 capi di stato e di governo Africani sono attesi a Bruxelles per la due giorni di vertice, a cui parteciperanno anche i leader dei 27 stati membri. “Sono quasi tutti. E' un segnale di grande interesse”, ci ha spiegato un diplomatico europeo: “Abbiamo avuto divergenze in passato su alcune questioni. Ma ci stiamo dirigendo verso un evento serio e di successo”. L'annuncio più atteso riguarda l'assegno che l'Ue è pronta a firmare per l'Africa. Nella sua visita in Marocco e in Senegal la scorsa ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La crisi con la Russia sull'Ucraina ha fatto quasi dimenticare all'Unione europea l'importante appuntamento che ha fissato nel calendario per domani e dopodomani: ilUe-Unionena, destinato are lecon il continente che sta dall'altra parte del Mediterraneo. Circa 50 capi di stato e di governoni sono attesi a Bruxelles per la due giorni di vertice, a cui parteciperanno anche i leader dei 27 stati membri. “Sono quasi tutti. E' un segnale di grande interesse”, ci ha spiegato un diplomatico europeo: “Abbiamo avuto divergenze in passato su alcune questioni. Ma ci stiamo dirigendo verso un evento serio e di successo”. L'annuncio più atteso riguarda l'assegno che l'Ue è pronta a firmare per l'. Nella sua visita in Marocco e in Senegal la scorsa ...

Advertising

Stefano15067453 : Gazprom non ha aumentato le forniture verso l'Europa Putin rilancia: «All'Italia gas a prezzi più bassi» Dmitry P… - backdoor_pod : La @REYER1872 schianta @GranCanariaCB e si rilancia in Europa, le pagelle di @l_pest91?? #7DAYSEuroCup… - meprohibeat : @Dijkmeester Non ci vuole granché. Se si rilancia il sud aumentarà drasticamente il PIL. Il nord non ha le possibil… - Newspower_it : COPPA ITALIA “IN FIAMME” A SCHILPARIO BERGAMASCHE PERFETTE PADRONE DI CASA Vittorie #Barp #Ghio #Gismondi #Nöckler… - TodayEuropa : In un impianto nel Regno Unito prodotti 59 megajoules in 5 secondi. Un risultato che rilancia i fautori del nuclear… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa rilancia Ogr Torino presenta NextEdu, il nuovo acceleratore d'impresa per le startup del mondo EduTech ... da sempre al centro della mission di Fondazione CRT, che oggi rilancia il proprio investimento in ... Da oggi fino al 18 marzo 2022 , le startup di tutta Europa potranno inviare la propria candidatura ...

Alle Ogr Torino NextEdu, per le startup della Edutech La call è aperta: da oggi 16 febbraio al 18 marzo le startup di tutta Europa potranno inviare la ... che oggi rilancia il proprio investimento in questo ambito strategico per il presente e il futuro ...

L'Europa rilancia le relazioni con l'Africa. Via al summit Il Foglio L'Europa rilancia le relazioni con l'Africa. Via al summit La crisi con la Russia sull'Ucraina ha fatto quasi dimenticare all'Unione europea l'importante appuntamento che ha fissato nel calendario per domani e dopodomani: il summit Ue-Unione Africana, ...

"Guerra o meno, Putin sarà un problema per l'Europa. La UE si svegli" che hanno fornito spunti per attenuare la crisi e rivolgersi alla diplomazia per migliorare la sicurezza in Europa, aumentare la trasparenza sulle questioni militari e rilanciare l’agenda per il ...

... da sempre al centro della mission di Fondazione CRT, che oggiil proprio investimento in ... Da oggi fino al 18 marzo 2022 , le startup di tuttapotranno inviare la propria candidatura ...La call è aperta: da oggi 16 febbraio al 18 marzo le startup di tuttapotranno inviare la ... che oggiil proprio investimento in questo ambito strategico per il presente e il futuro ...La crisi con la Russia sull'Ucraina ha fatto quasi dimenticare all'Unione europea l'importante appuntamento che ha fissato nel calendario per domani e dopodomani: il summit Ue-Unione Africana, ...che hanno fornito spunti per attenuare la crisi e rivolgersi alla diplomazia per migliorare la sicurezza in Europa, aumentare la trasparenza sulle questioni militari e rilanciare l’agenda per il ...