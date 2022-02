Lacuesta | «Troppo vicini al Bataclan | è stato difficile rappresentare la violenza»

(Di giovedì 17 febbraio 2022) «Uno degli obiettivi nelle nostre vite e di questo film nello specifico è capire come connettere l’esperienza individuale con la collettività» afferma Isaki. Il suo Un año, una noche, presentato in concorso alla Berlinale, racconta il percorso attraverso il trauma di una coppia sopravvissuta agli attacchi del, a Parigi nel 2015. Il regista si è ispirato al libro di Ramón González Paz, amor y death metal, cercando di trasformare in immagini ciò che Ramón e Céline vissero quella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

