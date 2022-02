Klopp elogia l’Inter | l’ha detto in diretta!

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Liverpool di Jurgenè uscito vincitore dalla trasferta di Milano. Per quanto la prova non sia stata convincente dal punto di vista offensivo, la squadra del tecnico di Stoccarda ha trovato la via del gol per ben due occasioni. Le parole di elogio dell’allenatore tedesco nei confronti dei vinti, ai microfoni di Prime Video, non sono mancate, in particolar modo per un calciatore nerazzurro: “Sfortunatamente capita di soffrire.ha fatto una grande partita e se il Liverpool ha sofferto è per merito del. Tra i pericoli maggiori, di sicuro Perisic. Le sostituzioni sono state la chiave. Ci sono state tante occasioni e posso ritenermi molto soddisfatto della partita”. POTREBBE INTERESSARTI: Inzaghi sicuro: “Non era mai successo prima di stasera!”

