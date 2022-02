Isis ha nominato il nuovo Califfo | “È Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai Fa parte della nuova generazione di leader jihadisti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Si chiamaal-, un nome che non dice molto al grande pubblico. Ma sembra essere proprio lui l’uomo che prenderà in mano le redini dell’autoproclamato Stato Islamico, dopo che il 3 febbraio scorso il “secondo” dell’, Ibrahim al-Hahimi al-Qurayshi, si è fatto esplodere nel corso di un blitz americano nella località siriana di Atmeh, nel governatorato di Idlib, in Siria. A dare la notizia in esclusiva è il sito d’informazione New Lines Magazine, il cui editor e autore dello scoop, Hassan Hassan, è tra i maggiori esperti sulle questioni riguardanti lo Stato Islamico. Conosciuto con numerosi nomi di battaglia, tra cui Ustath Zaid (Professore Zaid), Al-Sumadai è tornato in Siria dalla Turchia circa un anno fa. New Lines ha ottenuto informazioni ...