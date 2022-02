Inter-Liverpool, Vidal: “Servirà una gara perfetta, loro tra i migliori d’Europa” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, pochi minuti prima della gara di Champions League contro il Liverpool Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Arturo, centrocampista dell', pochi minuti prima delladi Champions League contro il

Advertising

Inter : ?? | QUALITÀ E PERSONALITÀ ?? Le partite del cuore, i numeri, la carriera e tante curiosità su @hakanc10 ?? Sai tutto… - tancredipalmeri : L’Inter prende la rincorsa per giocare a viso aperto con il Liverpool - Inter : ? | GUESS WHO ? Ha segnato un gol incredibile contro una squadra allenata da Klopp ??? Ha esordito in nerazzurro c… - luciferxdelena2 : RT @FlipBauer: Inter liverpool 0-0 Hanno finito i cori al 19’ Chi non salta rossonero è Come faccio a prenderli sul serio - Il_coniglio : Vi dirò, preferivo la telecronaca ieri sera, riusciva a svegliarmi in anticipo nei momenti salienti. #InterLiverpool #Inter #Liverpool -