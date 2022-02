Il principe Andrea trova un accordo con Virginia Giuffrè: pagherà un indennizzo alla donna che lo accusa di abusi sessuali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il principe Andrea, secondogenito della regina Elisabetta II, si è impegnato a pagare una somma rimasta riservata. Il reale intende anche fare una “donazione sostanziale” ad una organizzazione di beneficenza “in supporto dei diritti delle vittime” degli abusi. Ha raggiunto un accordo nella causa civile per le accuse di abuso sessuale da parte di Virginia Giuffre e si è impegnato a pagare una somma rimasta riservata. Il reale intende anche fare una “donazione sostanziale” ad una organizzazione di beneficenza “in supporto dei diritti delle vittime” degli abusi. Lo scrive il New York Times. Partecipò a festicciole a luci rosse in cui gli ospiti di Epstein si intrattenevano con ragazze giovanissime Il principe Andrea è stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il, secondogenito della regina Elisabetta II, si è impegnato a pagare una somma rimasta riservata. Il reale intende anche fare una “donazione sostanziale” ad una organizzazione di beneficenza “in supporto dei diritti delle vittime” degli. Ha raggiunto unnella causa civile per le accuse di abuso sessuale da parte diGiuffre e si è impegnato a pagare una somma rimasta riservata. Il reale intende anche fare una “donazione sostanziale” ad una organizzazione di beneficenza “in supporto dei diritti delle vittime” degli. Lo scrive il New York Times. Partecipò a festicciole a luci rosse in cui gli ospiti di Epstein si intrattenevano con ragazze giovanissime Ilè stato ...

