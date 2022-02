Il prete sbaglia la formula per 20 anni: battesimi tutti da rifare. Chiesa-choc, Papa Francesco che dice? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È diventato un caso quanto accaduto in una diocesi di Phoenix, Stati Uniti. Qui sono in migliaia i battesimi da rifare. Il motivo? Il sacerdote Andres Arango ha sbagliato per più di 20 anni la formula. Il prete, che si è dimesso, diceva "ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Un errore, lo definisce Thomas J. Olmsted, che spiega: "Il problema con l'uso del 'Noi' è che non è la comunità che battezza una persona, ma è Cristo, e Lui solo, che presiede a tutti i sacramenti, e quindi è Cristo Gesù che battezza". Da qui la decisione della Chiesa di annullare tutti i sacramenti che erano stati celebrati nella sua parrocchia. A spiegare l'accaduto e dare la notizia ai fedeli, lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) È diventato un caso quanto accaduto in una diocesi di Phoenix, Stati Uniti. Qui sono in migliaia ida. Il motivo? Il sacerdote Andres Arango hato per più di 20la. Il, che si è dimesso,va "ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Un errore, lo definisce Thomas J. Olmsted, che spiega: "Il problema con l'uso del 'Noi' è che non è la comunità che battezza una persona, ma è Cristo, e Lui solo, che presiede ai sacramenti, e quindi è Cristo Gesù che battezza". Da qui la decisione delladi annullarei sacramenti che erano stati celebrati nella sua parrocchia. A spiegare l'accaduto e dare la notizia ai fedeli, lo stesso ...

