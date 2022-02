Idonei Stem, saranno inseriti nelle graduatorie di merito: approvato emendamento al decreto milleproroghe (Di giovedì 17 febbraio 2022) Buone notizie per gli Idonei del concorso docenti Stem: saranno inseriti nelle graduatorie di merito insieme ai vincitori. Lo prevede un emendamento al decreto milleproroghe appena approvato. A darne subito notizia la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Buone notizie per glidel concorso docentidiinsieme ai vincitori. Lo prevede unalappena. A darne subito notizia la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia L'articolo .

