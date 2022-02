Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Vipiteno si arrende solo ai rigori nella sfida contro il Bregenzerwald (Di mercoledì 16 febbraio 2022) I rigori condannano Vipiteno. La squadra italiana, reduce da due vittorie consecutive, ha dovuto cedere il passo al Bregenzerwald in occasione del quarto incontro della fase perdenti del Campionato Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio. Prova di carattere quella della squadra di Dustin Whitecotton che, dopo un primo periodo a reti bianche, ha saputo reagire alla rete dei padroni di casa arrivata al 19:59 per opera di Zwerger prima pareggiando i conti dopo 33 secondi dall’inizio del terzo periodo con Niccolai, poi trovando il sorpasso con Koffler dopo poco più di un minuto (1:55). Ma al 13:28 Poschmann raddrizza il tiro per gli austriaci, trovando di nuovo il pareggio. Da lì una lunga fase di stallo che ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Icondannano. La squadra italiana, reduce da due vittorie consecutive, ha dovuto cedere il passo alin occasione del quarto indella fase perdenti del Campionatodisu. Prova di carattere quella della squadra di Dustin Whitecotton che, dopo un primo periodo a reti bianche, ha saputo reagire alla rete dei padroni di casa arrivata al 19:59 per opera di Zwerger prima pareggiando i conti dopo 33 secondi dall’inizio del terzo periodo con Niccolai, poi trovando il sorpasso con Koffler dopo poco più di un minuto (1:55). Ma al 13:28 Poschmann raddrizza il tiro per gli austriaci, trovando di nuovo il pareggio. Da lì una lunga fase di stallo che ha ...

Advertising

ElsaGoldwork : @_cieloitalia Che c’entra KGB? Semmai si deve considerare che Putin è cintura nera di sambo ( una disciplina di art… - PadovanicNicola : RT @MySwitzerland_i: #CoseDaFare a @baseltourism ?? Per gli amanti del ghiaccio c'è la bellissima e multifunzionale pista di ghiaccio artif… - sportface2016 : #Beijing2022 , #hockey maschile: Slovacchia, Russia, Finlandia e Svezia in semifinale - TV7Benevento : Pechino 2022: hockey su ghiaccio, Svizzera ko 4-0 e bronzo alla Finlandia - - zazoomblog : Hockey ghiaccio femminile Pechino 2022: la Finlandia sconfigge la Svizzera per 4-0 e conquista il bronzo - #Hockey… -