“Guardate che mi hanno fatto”. Luca Onestini con l’occhio nero: bruttissimo momento (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Disavventura per Luca Onestini, protagonista suo malgrado di un episodio tutt’altro che piacevole nella serata di martedì 15 febbraio. Si è infatti mostrato sul social network Instagram con un occhio nero e attraverso alcune stories ha raccontato nei particolari cosa gli è accaduto. A c’entrare è la sua fidanzata, infatti è stato costretto a intervenire per evitare che il tutto potesse degenerare ancora di più. Ma il risultato finale è stato quello che ha fatto vedere ai suoi follower in queste ore. Luca Onestini alcuni giorni fa era stato colpito da una brutta notizia. Il cane della sua ex Ivana Mrazova, che lui ha amato per diversi anni, è infatti morto dopo un’operazione. E l’ex gieffino aveva scritto: “bbiamo passato quattro anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Disavventura per, protagonista suo malgrado di un episodio tutt’altro che piacevole nella serata di martedì 15 febbraio. Si è infatti mostrato sul social network Instagram con un occhioe attraverso alcune stories ha raccontato nei particolari cosa gli è accaduto. A c’entrare è la sua fidanzata, infatti è stato costretto a intervenire per evitare che il tutto potesse degenerare ancora di più. Ma il risultato finale è stato quello che havedere ai suoi follower in queste ore.alcuni giorni fa era stato colpito da una brutta notizia. Il cane della sua ex Ivana Mrazova, che lui ha amato per diversi anni, è infatti morto dopo un’operazione. E l’ex gieffino aveva scritto: “bbiamo passato quattro anni bellissimi insieme, sei entrato nella mia vita e ...

