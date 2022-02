Giornata Nazionale del Gatto, Mattioli: “Vorrei loro al governo, efficienti, giusti e non ipocriti” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io ho una fede, sono Gattolico credente praticante, e penso che il Gatto sia una divinità a cui bisogna sottomettersi. E Vorrei tanto vivere in un mondo governato dai gatti, che governerebbero molto meglio perché a differenza degli umani non sono ipocriti, sono molto efficienti e credo che siano anche fondamentalmente giusti”. L’ode al Gatto di cui sopra è di Alberto Mattioli, critico musicale e giornalista de ‘La Stampa’, nonché autore del libro cult ‘Gattolico Praticante. Esercizi di devozione felina’ (Garzanti) che, alla vigilia della Giornata Nazionale del Gatto, che ricorre domani, spiega all’Adnkronos i motivi per i quali il felino è, a suo avviso, un “essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io ho una fede, sonolico credente praticante, e penso che ilsia una divinità a cui bisogna sottomettersi. Etanto vivere in un mondo governato dai gatti, che governerebbero molto meglio perché a differenza degli umani non sono, sono moltoe credo che siano anche fondamentalmente”. L’ode aldi cui sopra è di Alberto, critico musicale e giornalista de ‘La Stampa’, nonché autore del libro cult ‘lico Praticante. Esercizi di devozione felina’ (Garzanti) che, alla vigilia delladel, che ricorre domani, spiega all’Adnkronos i motivi per i quali il felino è, a suo avviso, un “essere ...

